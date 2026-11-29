Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında 5 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda bin 553 sentetik ecza hapı, 294 ecstasy hapı, 93 gram sentetik kannabinoid, 10 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır