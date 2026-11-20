Bugün, 20 Kasım 2026 Cuma günü Malatya'da hava durumu mevsim normlarına uygun. Şehirde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında. Genel olarak açık bir gökyüzü hâkim. Sabah saatlerinde hafif bir esinti var. Bu durum hava koşullarını keyifli hale getiriyor. Aileler parklarda vakit geçirebilir. Dışarıda aktiviteler yapmak için uygun bir gün.

Malatya'nın atmosferi doğanın uyanışını hissettiriyor. Kışa hazırlık süreci de hissediliyor. Bugünkü hava durumu merak edenler için hafif bulutlu. Ancak sıcak anlıklar yaşanabilir. Genel olarak açık kalan hava, öğleden sonra az yağışlı günlere dönüşebilir. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Bu nedenle akşam planları için ceket bulundurmak iyi bir fikir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi günü sıcaklıkların 18 - 20 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Yağış beklenmemesine rağmen bulutlu bir hava hâkim olacak. Pazar günü ise sıcaklıklar 15 - 18 dereceye düşecek. Tüm bu değişiklikler dışarıda vakit geçirenler için önem taşıyor.

Hava koşullarındaki değişiklikleri dikkate almak önemli. Sağlığınız ve konforunuz açısından faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde hava durumu uygulamalarını kontrol etmek yararlı. Uygun giyinmek her zaman avantaj sağlar. Kat kat giyinmek, serin havalarda korunmak için iyi bir çözümdür. Ayrıca sabah ve akşam saatlerinde sıcak içecekler tüketmek iyi bir seçim olabilir.

Tüm bu bilgiler, Malatya'daki hava durumunu anlamanıza yardımcı olacak. Güncel hava durumu bilgisi, dışarıda geçireceğiniz zamanları keyifli hale getirebilir.