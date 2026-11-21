Malatya'nın 21 Kasım 2026 tarihli hava durumu, şehirde yaşayanlar için değişkenlik gösteriyor. Genel sıcaklık 19 ile 22 derece arasında. Hava açık. Zaman zaman yerel yağışlar ve serinleme olabilir. Malatya'da gün içindeki hava durumu keyifli bir atmosfer sunuyor. Dışarı çıkmayı planlıyorsanız, güneşli havanın tadını çıkarmak için uygun bir zaman.

Sonbahar döneminde Malatya'da hava durumu sıklıkla dalgalanıyor. Gün içinde hava şartlarının değişebileceğini unutmamalısınız. Dışarı çıkacağınız saati, hava koşullarını dikkate alarak belirleyebilirsiniz. Güneşin yüzünü göstermesi, dışarıda aktif bir gün geçirmenizi sağlar. Ancak ani hava değişimlerine de hazırlıklı olmalısınız. Yanınıza su şişesi ve hafif ceket almayı düşünebilirsiniz. Böylece serin akşam havalarında üşümezsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu için genel bir trend gözlemleniyor. Hava sıcaklıklarının 18-21 derece arasında değişmesi bekleniyor. Zaman zaman yağışlar da meydana gelebilir. Özellikle sabah saatlerinde hafif sis bulutları tahmin ediliyor.

Bu tür hava koşullarında giyim konusunda dikkatli olmalısınız. Şehirdeki değişken hava, giysi seçiminizi etkileyebilir. Kat kat giyinmek iyi bir çözüm sunar. Böylece gün içindeki sıcaklık değişimlerine kolayca uyum sağlar, rahat edersiniz. Yağışlı günlerde hava durumunu kontrol etmek de faydalı olacaktır. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın.

Malatya'da 21 Kasım 2026 hava durumu dinamik bir şekilde gelişiyor. Gün içinde sıcak ve açık havanın tadını çıkarmak için dışarıda olmalısınız. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Giyiminizi buna göre ayarlamak, dışarıda geçirdiğiniz zamanı keyifli hale getirebilir. Malatya'daki hava durumu değişiklik gösterse de dışarıda vakit geçirmek için güzel fırsatlar sunuyor.