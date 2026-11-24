Malatya'nın hava durumu, 24 Kasım 2026 günü ilginç bir durum ortaya koyuyor. Sabah saatlerinde hafif bir sis başlayacak. Öğle saatlerine doğru hava güneşli olacak. Hava sıcaklığı, 20 derece civarında seyredecek. Bu durum, kış aylarının yaklaşmasına rağmen ılık bir geçişi gösteriyor. Gün ilerledikçe parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gün ortası sıcaklığı da konforlu seviyelerde kalacak.

Malatya'da hava merak edenler için keyifli bir gün bekleniyor. Hafif rüzgar, gün içinde etkili olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye düşecek. Bu, soğuk bir geceye doğru ilerleyecektir. Dışarıda vakit geçireceklerin akşamüstü kalın bir şey alması faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Perşembe günü, genellikle parçalı bulutlu bir gün geçirilecek. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu da iklimin kısmen ılık kalacağı anlamına geliyor. Cuma günü ise hava daha karamsar görünüyor. Gün boyunca değişken hava koşulları etkili olacak. Özellikle dış mekan aktiviteleri planlayanların hava raporlarını kontrol etmeleri yararlı olacaktır.

Kış mevsimi yaklaşırken hava şartlarını değerlendirmek önemli. Ani değişikliklere hazırlıklı olmak fayda sağlayacaktır. Dışarıda zaman geçireceksiniz. Bu nedenle aniden serinleyen havaya karşı giysilerinizi düzenlemek kritik önem taşıyor. Hava koşullarına hakim olarak işlerinizi programlamanızı tavsiye ederim.

Malatya'daki bugünkü hava durumu, 24 Kasım 2026, ılık ve zaman zaman parçalı bulutlu bir gün sunuyor. Haftanın ilerleyen günlerinde hava şartlarının değişkenlik göstermesi bekleniyor. Malatya'da ikamet edenler güncel hava tahminlerini takip etmelidir. Doğal hava dengesizliğine karşı hazırlıklı olmak, sağlık ve günlük yaşam açısından avantaj sağlar.