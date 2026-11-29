Malatya hava durumu için 29 Kasım Pazar 2026’ya ait doğrulanmış anlık tahmin verisi bulunmuyor. Bugünkü sıcaklık, yağış, rüzgâr koşullarını kesin bilgi gibi aktarmak doğru olmaz. Kasım ayının son günlerinde Malatya’da sabah, akşam saatleri genellikle serin geçebilir. Gündüz saatleri daha ılıman olabilir. Bugünkü hava nasıl sorusunu yanıtlamak için güncel tahmin kontrol edilmelidir.

Dışarı çıkarken sabah-akşam serinliğini hesaba katın. Katmanlı giyinmek iyi bir tercih olabilir. Tahminde yağış varsa şemsiye ya da su geçirmeyen mont alın. Rüzgâr bekleniyorsa açık alanlarda dikkatli olun. Sürücüler görüş mesafesini, yol koşullarını göz önünde bulundurmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu için güncel tahmin olmadan belirli sıcaklıklar ya da yağış beklentileri vermek mümkün değil. Kasım sonu koşulları gün içinde değişebilir. Plan yapmadan önce Malatya için yenilenmiş tahmine bakın. Özellikle sabah, akşam saatlerindeki sıcaklık düşüşüne karşı hazırlıklı olun. Olası yağış, rüzgâr koşullarını da takip edin.