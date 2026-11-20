Manisa'da 20 Kasım Cuma günü hava durumu, yılın bu dönemi için güzel bir gün sunuyor. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiyor. Gün genel olarak hafif bulutlu ve güneşli geçecektir. Manisa, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir hava sağlıyor. Bugünkü hava hafif rüzgarlı. Açık havada yürüyüşe çıkmak veya piknik yapmak için uygun.

20 Kasım itibarıyla Manisa'daki hava durumu sadece bugünkü güzelliklerle sınırlı değil. Önümüzdeki günlerde hava durumu ufak değişiklikler gösterebilir. Özellikle hafta sonu, sıcaklıkların biraz daha düşmesi bekleniyor. Günlerin büyük kısmı güneşli geçecek. Ancak bazı günlerde lokal yağışlar görülebilir. Dışarıya çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmekte fayda var.

Manisa'da değişen hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Hafta sonu dışarıda uzun süre kalmayı planlıyorsanız, yanınıza bir ceket almayı unutmayın. Havanın nasıl olacağını gözlemlemekte fayda var. Hafif bir örtü veya şemsiye bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Yağış bekleniyorsa çıkış saatlerinizi planlamalısınız. Gerekliyse şemsiyenizi yanınıza almanızı öneririm.

Manisa'da 20 Kasım Cuma günü hava durumu, dışarıda zaman geçirmek isteyenler için elverişli bir ortam sunmakta. Genel hava durumu rüzgarlı ve hafif bulutlu. Keyifli bir gün geçirmenizi sağlayacak. Önümüzdeki günlerde yağış ihtimali artıyor. Bu havaya hazırlıklı olmanızda fayda var. Bu yıl da Manisa'da mevsime uygun, değişken bir hava durumu sizleri bekliyor.