Manisa'da 21 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava durumu oldukça hoş. Şehrin doğal güzellikleri ile birleşiyor. Bugün hava, 20 derece civarında. Güneş, bulutların arasından zaman zaman çıkıyor. Yer yer hafif yağışlar da etkili olabilir. Sonbaharın serin havası hissediliyor. Bugünkü hava, açık hava etkinliklerine uygundur. İnsanlar parklarda yürüyüş yapabilir. Arkadaşlarıyla dışarıda vakit geçirmek için güzel bir gün.

Bugünkü hava durumu, dışarıda vakit geçirecek için önem taşıyor. Gün içinde sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında değişebilir. Dışarı çıkarken hafif bir üst giysi almak faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı önlem almak gerekir. Şehri keşfetmek için en iyi saatler sabah ve akşam saatleridir. Bu saatlerde hava serin ve keyiflidir.

Önümüzdeki günlerde Manisa için hava durumu tahminleri ilginç. Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık, 18 derece civarında seyredecektir. Çarşamba günü hava biraz daha değişiyor. Sıcaklık, 22 dereceye kadar yükselebilir. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir hava demektir. Kış aylarının yaklaşmasıyla, hava koşulları hızla değişebilir. Önceden hava durumunu kontrol etmek önemli. Planlarınızı buna göre oluşturmak, gününüzü konforlu geçirir.

Sonbahar mevsiminde, ani havalandırmalar yaşamaktan kaçınmak gerekir. Dışarıda kalınacak süreleri iyi ayarlamak önemlidir. Uygun kıyafetler seçmek de vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Bunlar, sağlıklı bir şekilde dışarıda vakit geçirmenin anahtarıdır. Manisa'daki farklı hava koşullarıyla başa çıkmak mümkündür. Şehrin tadını çıkarmak için yeterli bir plan yapmalısınız.

Manisa'daki hava durumu genelde ılık ve keyifli. Bugün dışarıda vakit geçirmek isteyenler için harika bir gün. Önümüzdeki günlerde esnek planlar yapmak mantıklıdır. Bu güzel atmosferin tadını çıkarmak için uygun bir yoldur.