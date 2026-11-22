22 Kasım Pazar 2026 tarihinde Manisa'da beklenen hava durumu sonbahar özellikleri gösteriyor. Hava sıcaklığı, gün boyunca 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde serin bir hava hakim. Öğle saatlerinde ise hava ılımlı hale geliyor. Güneş parlıyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün.

Manisa'da güneşli ve hafif bulutlu bir hava var. Rüzgâr nazik ve serinletici bir şekilde esiyor. Açık havada yürüyüş yapmak için cazip bir atmosfer oluşuyor. Fakat akşam saatleri yaklaşırken sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Güneş battıktan sonra serin bir hava görülecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu karışık bir tablo çizebilir. Hafta ortasında sıcaklıkların 17 ile 20 derece arasında olması mümkündür. Yaklaşan meteorolojik değişimler yağışlı günleri getirebilir. Bu nedenle hava durumu değişkenlik gösterebilir. Hava koşullarının dalgalanması, giyinme alışkanlıklarımızı etkileyebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir.

Hava şartlarını dikkatli takip etmek olumsuz durumlarla karşılaşmayı önleyebilir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmeyen bir yağmurluk bulundurmak avantaj sağlar. Çocuklarla dışarı çıkarken havayı öğrenmek ve hazırlık yapmak faydalıdır. Havanın değişebileceğini düşünerek, kat kat giyinmek iyi bir strateji olabilir. Bu şekilde, sıcaklık düşüşlerinden etkilenmeden dışarıda rahatça vakit geçirebilirsiniz.

Bugünkü Manisa hava durumu elverişli. Ancak önümüzdeki haftalarda değişken bir atmosferle karşılaşacağız. Güncel hava durumu bilgilerini takip ederek, keyifli ve sağlıklı bir dönem geçirmeniz mümkün.