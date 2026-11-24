Manisa'da 24 Kasım Salı 2026 tarihi için hava durumu dikkat çekici. Günün sıcaklıkları 19 - 22 derece arasında. Genel olarak gökyüzü kapalı. Yer yer bulutlu bir görünüm var. Bu sıcaklık, Manisa'da yaşayanlar için elverişli. Şu anda dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir hava söz konusu.

Bugünkü hava durumu hakkında sorular sorulabiliyor. Hafif rüzgarlar ve ara ara hissedilen soğuk hava mevcut. Dış mekan aktiviteleri için dikkatli olunmakta fayda var. Rüzgarlı hava, dışarıda uzun süre kalanları üşütebilir. Yine de bu koşullar, spor yapmak isteyenler için güzel bir fırsat. Üstü açık alanlarda aktivitelerinizi hava koşullarına uygun kıyafetlerle planlarsanız keyifli hale getirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz değişken olabilir. Hava sıcaklıkları 18 - 21 derece arasında seyredecek. Genel bir sıcaklık düşüşü yaşanması olasılığı da var. Dışarı çıkmadan önce havanın kontrol edilmesi önem taşıyor. Özellikle hafta ortasında beklenen hafif yağışlar günlük yaşamı etkileyebilir. Şemsiyelerinizi yanınıza almakta fayda var. Ani değişimler dışarıda sürprizlere neden olabilir.

Bu hava koşulları insanlar üzerindeki etkisini hissettirebilir. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmesi tavsiye edilir. Gün içerisinde sıcaklık değişimi yaşanabilir. Katmanlı giyim, konfor ve sağlık açısından uygun. Manisa'da hava durumu, temkinli bir yaklaşım ile daha keyifli hale getirilebilir.

Manisa’da 24 Kasım Salı günü için hava durumu ılıman. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Özel günler ve aktiviteler için Manisa'nın iklimsel özelliklerini göz önünde bulundurmak, planlarınızı daha eğlenceli hale getirebilir.