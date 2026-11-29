Manisa hava durumu için 29 Kasım Pazar 2026 tarihine ait canlı, doğrulanmış tahmin verilerine erişemiyorum. Bugün sıcaklığın kaç derece olacağını kesin biçimde aktaramam. Havanın güneşli mi, yağışlı mı olacağını da doğrulayamıyorum. “Bugünkü hava nasıl?” diye merak edenler güncel sıcaklık tahminini güvenilir bir hava durumu uygulamasından kontrol edebilir. Yağış tahminini de aynı kaynaktan incelemek en sağlıklısıdır.

Kasım sonlarında Manisa’da hava genel olarak serinleyebilir. Gün içinde sıcaklık değişimleri görülebilir. Zaman zaman yağışlı koşullar da yaşanabilir. Bu mevsimsel bilgi, 29 Kasım’a ait özel bir tahmin değildir.

Dışarı çıkmadan önce güncel tahmini kontrol edin. Serin havaya karşı kat kat giyinin. Yağış ihtimali varsa şemsiye ya da su geçirmeyen bir üstlük bulundurun.

Önümüzdeki günlerin hava durumu için doğrulanmış tahmin olmadan sıcaklık veya yağış beklentisi vermek mümkün değil. Sabah, akşam saatlerinde serinlik artabilir. Günlük planlarınızı yaparken tahmini yeniden kontrol etmeniz faydalı olacaktır.