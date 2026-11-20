Mardin, 20 Kasım 2026 Cuma günü güneşli ve ılıman bir hava bekliyor. Bugün, güneş bolca açacak. Sıcaklık 20 derece civarında olacak. Hava yumuşak bir esinti taşımakta. Dışarıda vakit geçirmek için harika bir fırsat sunuluyor. Mardin’in tarihi dokusunu keşfetmek için güzel bir gün. Yerel pazarlarda dolaşmak da keyifli. Bir kafe terasında oturup manzarayı seyretmek ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak sorusu kafalarda. Hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün içerisinde ani hava değişimleri yaşanabilir. Akşam saatlerinde serin rüzgarlar hissedilecek. Bu durum ziyaretçiler ve yerel halk için önemli. Gerekli önlemleri almakta fayda var.

Dışarı çıkacak olanlara tavsiyemiz uygun giyinmeleri. Ani ısı değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı. Akşam saatlerinde hava soğuyacak. İnce bir hırka veya ceket almak iyi bir fikir. Ayrıca gün içinde bol su tüketmek önemli. Hava ılıman olunca vücudun sıvı ihtiyacı artabilir. Keyifli gününüzde hava durumunu gözlemlemeniz faydalı olur. Spontane aktiviteler planlayabilirsiniz.

Mardin’deki hava durumu, kültürel geziler için ideal. Dışarıda zaman geçirmenin tam zamanı. Ancak değişken hava koşullarına dikkat etmekte yarar var. Konforlu bir gün geçirmek için önlemler almak akıllıca. Havanın güzelliklerini yaşarken hazırlıklı olmak da önemli. Böylece gününüz daha keyifli hale gelebilir.