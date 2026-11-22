Mardin'de 22 Kasım Pazar 2026 tarihindeki hava durumu, yerel halk için önemli ipuçları içeriyor. Bugünkü hava durumu incelemesi, Mardin'de doğal güzellikler ve günlük yaşamı etkileyen unsurları ortaya koyuyor. Şu an Mardin'de hava sıcaklığı 20 derece civarında. Hafif bir rüzgar hissediliyor. Bu, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Mardin'de tipik bir sıcaklık. Mardin’in kendine has coğrafyası ve tarihî dokusu, böyle havalarda daha da etkileyici oluyor.

Bugün hava durumu oldukça olumlu. Hava hafifçe kapalı. Ancak güneş zaman zaman yüzünü gösteriyor. Yerel halk bu tür havalarda dışarıda vakit geçirmeyi seviyor. Özellikle Mardin’in tarihi sokaklarında dolaşmak keyifli bir etkinlik. Hafif rüzgar yürüyüş yapmayı cazip kılıyor. Soğuk havalar için bir hırka veya ince bir ceket almak iyi bir tercih olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dalgalı bir görünümde. 23 ve 24 Kasım tarihlerinde sıcaklıklar 19-22 derece arasında değişecek. Bu süre zarfında hava zaman zaman kapalı olabilir. Dış mekan aktiviteleri için uygun hazırlık yapmak önemli. Ani hava değişikliklerine karşı yanınıza bir şemsiye almayı unutmayın. Mardin’in beklenmedik hava koşulları, dışarıda olanların dikkatli olmasını gerektiriyor.

25 ve 26 Kasım tarihlerine geçildiğinde daha serin hava etkisini gösterebilir. Sıcaklıklar 18 dereceye düşebilir. Bu durum sabah saatlerinde soğuk hissedilmesine yol açacak. Kış hazırlıklarına şimdiden başlamak faydalı. Dışarıda uzun süre kalmayı planlayanlar kalın giysiler ve eldiven gibi aksesuarlar almalı.

Mardin'deki hava durumu, bugünden itibaren önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Bu durum, sakinlerin günlük yaşamlarını etkileyebilecek önlemler almasını zorunlu kılıyor. Hava durumunu takip etmek, günlük planların sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Böylece Mardin’in benzersiz atmosferinin tadını çıkarırken olumsuz hava koşullarından etkilenmezsiniz.