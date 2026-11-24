Mardin’de 24 Kasım 2026 tarihinde hava durumu, tipik iklim özelliklerine uygun durumda. Bugün hava yaklaşık 20 derece. Oldukça ılıman ve parçalı bulutlu bir gün var. Mardin’in tarihi güzellikleri arasında yürüyüş yapmak cazip. Bahar tadındaki bu havanın keyfini çıkarmak mümkün. Mardin hava durumu, mevsimde değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel durumu kontrol etmek önemli.

Bugün için hava tahmini, hafif bulutlarla birlikte güneşli bir tablo sunuyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında dalgalanacak. Akşam saatlerinde serinlemenin etkisi hissedilebilir. Mardin'in tarihi taş yapılarında gün batımını izlemek isteyenler, hafif bir ceket alabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu analiz edildiğinde, sıcaklıkların aynı seviyelerde kalacağı öngörülüyor. Cuma günü de benzer hava durumu bekleniyor. Yaklaşık 20 derece civarında bir sıcaklık, keyifli anlar yaşatacak. Cumartesi günü yerel hava şartlarında küçük değişiklikler olabilir. Beklenen hafif yağışlar, sıcaklıkları etkileyebilir. Planlarınızı yaparken havanın seyrini dikkate almak önemli.

Hava koşulları değişkenlik gösteriyor. Dışarı çıkmayı planlayanlar için bazı öneriler faydalı. Özellikle sabah ve akşam serinliği için hafif bir üst giyiş tercih edilmeli. Yağış ihtimali olan günlerde şemsiye almak, olumsuz sürprizleri engelleyebilir. Mardin gibi bir şehirde dışarıda zaman geçirirken, cilt kurumasını önlemek için nemlendirici kullanmak şart.

Mardin hava durumu, ılıman ve keyifli bir gün sunuyor. Dışarı çıkacaklar, mevsim normlarına uygun hazırlıkları yapmalı. Önümüzdeki günlerde benzer havaların yaşanması bekleniyor. Hava takibi yapmak, planlarınızı kolaylaştırabilir. Mardin’in zenginliklerini keşfetmek için dışarıda vakit geçirmek değerli bir deneyim.