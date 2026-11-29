Mardin hava durumu için 29 Kasım 2026 Pazar gününe ait güncel, doğrulanmış tahmin verilerine erişemiyorum. Bugünün sıcaklığını ya da yağış ihtimalini kesinmiş gibi aktarmak doğru olmaz. Saatlik, net bir yanıt için dışarı çıkmadan önce güncel meteoroloji tahminini kontrol edin.

Kasım sonu Mardin’de gündüzler genellikle serin, sabahlar ile akşamlar daha soğuk geçebilir. Mevsim normallerine göre gündüz sıcaklığı yaklaşık 10-15 derece, gece sıcaklığı 4-8 derece olabilir. Bu aralıklar 29 Kasım’a ait kesin tahmin değildir.

Hava kapalı ya da yağışlıysa hissedilen sıcaklık düşebilir. Katmanlı giyilebilen bir mont, özellikle sabah erken saatlerde rahatlık sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hakkında güncel tahmin olmadan kesin konuşmak mümkün değil. Mardin’de bu dönemde serin havanın sürmesi, zaman zaman yağış görülmesi mevsim açısından olağandır.

Şehir içinde yürüyüş ya da yolculuk planlıyorsanız, hareket etmeden önce sıcaklığı, yağış ihtimalini yeniden kontrol edin. Yağış bekleniyorsa suya dayanıklı dış giysi, kaymayan ayakkabılar tercih edin.