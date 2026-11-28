MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bu akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Marmara ve Kuzey Ege’de görülecek rüzgarın; bu akşam saatlerinden 1 Aralık 2026 Salı günü öğle saatlerine kadar Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey yönlerden fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır