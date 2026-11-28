Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruya verdiği yanıtta, belediye çalışmalarına odaklandıklarını vurguladı.

Yavaş, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyız. Ankara'nın birçok sorunu var, biz onlara odaklandık. Böyle bir gündemimiz asla yok. Böyle bir gündeme girdiğiniz zaman haklı olarak ayağı taşa takılan vatandaş, 'Sen Ankara'nın işini halletmeden ülkeyi mi yönetmeye kalkıyorsun?' diye soruyor.”

"TELEVİZYONDAN İZLEYECEĞİM"

Yeni Parti lideri Özgür Özel'in dün yapmış olduğu 'cumhurbaşkanı adayını açıklayacağım' çıkışını değerlendiren Yavaş, "Kendisiyle uzun zamandır görüşmedim. Sizler gibi televizyondan takip edeceğim. Kendisine bir hayırlı olsun ziyareti yapmam gerekiyor o ayrı." diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada, gelecek hafta cuma günü düzenleyeceği basın toplantısına dikkat çekmişti.

ÖZEL: "GELECEK HAFTA CUMA GÜNÜ AÇIKLAYACAĞIM"

Özel, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalar yapacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Gelecek hafta cuma günü, çok önemli. 'Cumhurbaşkanı adayı değişecek mi, yeni aday kim olabilir, ne olabilir?' sorularına yanıt verecek ve ülke gündemini uzun süre meşgul edecek, sarsacak bir basın toplantısı yapacağım.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarih verdi

Özel'in açıklamasının ardından gözler cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına çevrilirken, Mansur Yavaş'ın son sözleri de gündemdeki yerini aldı.