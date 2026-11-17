İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup’un isimleri de gündeme gelmişti.

29 Eylül’de soruşturma kapsamında iki isim hakkında yakalama kararı çıkarılmış, taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmasına karar verilmişti.

Soruşturma sürecinde Melis Sandal’ın, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiye kararı verilen yatırım fonlarından 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında 11 milyar 126 milyon TL’yi aşan tutarda para çektiği öne sürülmüştü.

GERİ KAZANIM HESAPLARINA AKTARILDI

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler nezdindeki hesaplarda bulunan, fon soruşturmasında şüpheli olan Melis Sütşurup Sandal’a ait ve işlemleri ertelenen 4 milyar 316 milyon 465 bin 88 lira 61 kuruş, geri kazanım hesaplarına aktarıldı.