İçişleri Bakanlığı, Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda, yaklaşık 600 milyon TL değerinde 136 kilogram kokain ele geçildiğini ve 4 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mersin Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi neticesinde; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ile Taşucu Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından ortak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, Brezilya kalkışlı ve Kamerun bayraklı 1 geminin özel bölmesindeki boşluk kısmına halatlarla bağlanmış halde, piyasa değeri yaklaşık 600 milyon TL olan 136 kilogram kokain ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

'İKİ OPERASYONLA 486 KİLO KOKAİNE EL KOYDUK'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyona ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, 'Zehir tacirlerinin ticareti Akdeniz'de karaya oturdu' başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Türkiye’yi uyuşturucu ticaretinin güzergahı, limanlarımızı zehir sevkiyatının adresi haline getirmeye çalışanların bütün hesaplarını bozacağız. Eylül ayında Mersin’de, Brezilya’dan gelen 1 geminin özel bölmesine gizlenmiş 350 kilogram kokain ele geçirmiş, 9 şüpheliyi yakalamıştık. Bugün yine Mersin’de, kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizin müşterek operasyonuyla 136 kilogram kokain ele geçirdik, 4 şüpheliyi yakaladık. Sadece bu 2 operasyonla uluslararası uyuşturucu şebekelerinin yaklaşık 2,1 milyar TL değerindeki 486 kilogram kokainine el koyduk. Uluslararası uyuşturucu şebekeleri iyi bilsinler ki dünyanın öbür ucundan getirdiğiniz zehri hangi gemiye yükler, nereye gizlerseniz gizleyin, sizi bulacak ve adalete teslim edeceğiz. Operasyonu koordine eden Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımızı ve emeği geçen tüm personelimizi gönülden tebrik ediyorum. Rabb'im, ayağınıza taş değdirmesin" dedi.





Kaynak: DHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır