Mersin'de 22 Kasım Pazar 2026 tarihinde hava durumu, mevsimin özelliklerini yansıtıyor. Bugünkü sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında. Dışarıda vakit geçirenler için ferah bir atmosfer hakim. Hafif bulutlar gökyüzünde süzüldüğü için güneş zaman zaman parlıyor. Bu, Mersin'in kış gününü daha keyifli kılıyor.

Mersin hava durumu, deniz kenarında olanlar için ideal. Dışarıda yürüyüş yapmak veya sahilde oturmak keyifli. Düşük ihtimalle yer yer hafif yağışlar görülebilir. Bu nedenle yanınıza bir şemsiye almanızda fayda var. Havanın hoşluğu, açık havada geçirilen zamanı değerlendiriyor.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu ise ılımlı devam edecek. Haftanın ortalarında sıcaklıkların 18 ile 21 derece arasında olması bekleniyor. Dışarıda aktif olmak isteyenler için bu oldukça elverişli. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Gece saatlerinde 15 derece civarına inebilir. Bu nedenle kalın giysiler tercih edilmeli.

Havanın ılıman geçmesi olumlu olsa da bazı önlemler de alınmalı. Dışarıda vakit geçirenlerin, ani hava değişimlerine hazırlıklı olmaları önemlidir. Havanın değişkenliği, hazırlıksız yakalanma riskini artırıyor. İşe veya sosyal aktivitelere çıkarken hava durumunu göz önünde bulundurmak akıllıca olacaktır.

Mersin'de 22 Kasım Pazar 2026 tarihi, dışarıda güzel bir gün için harika bir fırsat sunuyor. Havanın ılıman olması aktivitelerinizi keyifli hale getirir. Ancak, hava koşullarının nasıl gelişeceğine dair hazırlıklı olmak gerekir. Yanınızda gerekli ekipmanları bulundurmak faydalı olacaktır. Böylece gününüzü daha verimli geçirip, beklenmedik hava değişimlerine karşı önlem almış olursunuz.