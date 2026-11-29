Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan denizlere ait meteorolojik uyarıya göre, Güney Ege’de rüzgarın 30 Kasım Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın saatte 50 ila 75 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Uyarıda, fırtınanın 2 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Uyarının geçerlilik süresi ise 30 Kasım saat 00.00 ile 2 Aralık saat 20.00 olarak belirtilirken, meteoroloji fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek ilgililerin ve denizcilerin tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır