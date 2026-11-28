MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli himayesinde parti genel merkezinde '3 Hilalin Gücüyle Engelsiz Yarınlara' temalı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi. Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, engelli vatandaşlar ve parti üyeleri katıldı. Programda engelli çocukların yaptığı resimler sergilendi. Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, her vatandaşın ülkenin eşit ve ayrılmaz bir ferdi olarak huzurla yaşama hakkını vurgulamak için bir araya geldiklerini söyledi. Yurdakul, "Çünkü bizim Türkiye sevdamız, bu topraklarda yaşayan her insanımızın hayatına dokunduğu ölçüde anlam kazanır. Bizim büyük Türkiye ülkümüzün içinde her kardeşimize yer, her evladımıza imkan, her ailemize güven vardır. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi, 81 beşikten gelen farklı hikayeleri aynı vatan sevgisinde buluşturan büyük bir milletin ortak sığınağıdır. O gölgenin altında hiçbir vatandaşımız kendisini yalnız, sahipsiz veya geleceğinden endişeli hissetmemelidir" diye konuştu.

'ÇOK BAŞLILIK SÖZ KONUSUDUR'

Engelli vatandaşların ve ailelerinin en büyük probleminin engelli raporları olduğunu söyleyen Yurdakul, "Engellilik durumu sürekli olan vatandaşlarımıza yalnızca bir kere verilecek olan engellilik raporu, ömür boyu geçerli olmalıdır ve bu raporla, ömürleri boyunca işlem yapabilmelidir. Ayrıca ailelerimizin ilk andan itibaren başvurabilecekleri, haklarını öğrenebilecekleri, kendilerine yol gösterecek uzmanlara ulaşabilecekleri, güçlü bir rehberlik düzenini önemsiyoruz. Kurumlar arasındaki koordinasyonu geliştiren, aileyi doğru hizmetle zamanında buluşturan her adımın destekçisi olmalıyız. Kamu teşkilatının büyüklüğü nedeniyle engellilerimizi ilgilendiren, sağlık, sosyal destek, eğitim, istihdam ve spor gibi hususlarda çok başlılık söz konusudur. Daha verimli ve vatandaşımızı memnun eden bir sistem meydana getirmek için bizim önerimiz, Cumhurbaşkanlığına bağlı engelliler idaresi başkanlığının kurulması ve engellilerle ilgili koordinasyonu üstlenmesidir" ifadelerini kullandı.

Yurdakul, MHP olarak ailelerle gönül bağını kuvvetlendirmek, vatandaşların ihtiyaçlarını takip etmek, ilgili kurumlarla buluşmalarına katkı sunmak için 81 il 922 ilçede Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) teşkilatı kurulduğunu söyledi

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır