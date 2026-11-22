Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Şırnak'taki birliğinde silahlı kaza sonucu yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan askerin kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

ACI HABERİ MSB DUYURDU: 1 ASKER ŞEHİT OLDU

MSB tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

"Şırnak Şenoba'daki 48'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda 21 Kasım'da meydana gelen silah kazasında yaralanan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün şehit oldu."