Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Şırnak'taki birliğinde silahlı kaza sonucu yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan askerin kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.
MSB tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;
"Şırnak Şenoba'daki 48'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda 21 Kasım'da meydana gelen silah kazasında yaralanan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün şehit oldu."
https://t.co/g5vwmL7VVq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 21, 2026