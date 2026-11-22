Muğla'nın hava durumu, 22 Kasım Pazar 2026 tarihinde oldukça değişken. Sıcaklık değerleri 19 ile 22 derece arasında. Bu, Muğla’nın tipik hafif kış havasını yansıtıyor. Sabah saatleri serin, öğleye yaklaştıkça sıcaklık artıyor. Akşam saatlerinde ise azalmanın hissedileceği söyleniyor. Güneşli saatler olacak. Ancak yer yer kapalı hava, hafif rüzgarlarla birlikte soğuk hissi yaratabilir. Bugün hava durumu değişkenlik gösterecek. Açık havada plan yaparken bunu dikkate almak faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde Muğla’da hava durumu benzer şekilde seyredecek. Pazar günü ardından gelecek hafta sıcaklık 18-21 derece arasında değişecek. Günün ilk saatleri için dış mekan aktiviteleri uygun. Fakat ilerleyen günlerde hafif yağışlı günler olabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri yağış beklentisi var. Bu, dış mekan etkinliklerinizi planlarken dikkate almanız gereken bir durum.

Havanın değişkenliği, günlük yaşamınızı etkileyebilir. Dışarıda zaman geçirirken, hava koşullarına uygun giyinmek faydalıdır. Sabah erken saatlerde kalın giysiler tercih edin. Akşam saatlerinde rüzgâra karşı koruyucu katmanlar eklemek akıllıca olacaktır. Su geçirmez mont veya şemsiye, beklenmedik yağışlara karşı iyi bir önlem olabilir. Gün içinde sıcak saatlerde hafif, rahat kıyafetler giymek hem rahat hareket etmenizi sağlar hem de havanın tadını çıkarmanıza olanak tanır.

Bu tür hava olayları, mevsim geçişlerinde sık görülür. Muğla’nın iklimi bazen beklenmedik sürprizler yapabiliyor. Mevcut hava koşullarını takip etmek, planlarınızı sağlıklı yürütmenize yardımcı olur. Muğla'da bu hafta sonu ve öncesi, mevsimin tadını çıkararak vakit geçirme fırsatı sunuyor. Ancak hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.