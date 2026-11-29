Muğla hava durumu için 29 Kasım 2026 Pazar gününe ait güncel, doğrulanmış tahmin verisine erişemiyorum. Bugünkü sıcaklığı, bulutluluk durumunu ya da yağış ihtimalini kesin bilgi gibi aktarmam doğru olmaz. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna belirli derece veya koşullarla yanıt veremiyorum.

Kasım sonunda Muğla’da hava, kıyı kesimleriyle iç bölgelerde farklılık gösterebilir. Sahil çevresinde gündüzler görece ılıman geçebilir. Akşamları ve sabahları serinlik artabilir. İç kesimlerde sıcaklık daha düşük seyredebilir.

Güncel tahminde yağış görünüyorsa dışarı çıkarken şemsiye ya da su geçirmeyen bir üstlük bulundurun. Serin saatlerde kat kat giyinmek iyi bir tercih olabilir.

Önümüzdeki günlerin hava durumu için güvenilir değerlendirme, güncel tahmin verisi gerektirir. Birkaç günlük görünümde sıcaklıkla yağış olasılığı kısa sürede değişebilir. Plan yapmadan önce Muğla merkezinin yanı sıra bulunacağınız ilçenin son tahminini de kontrol edin.