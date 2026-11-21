Ordu hava durumu, 21 Kasım Cumartesi 2026 tarihi itibarıyla değişken bir seyir izliyor. Günün başlangıcında sıcaklık 20 derece civarında. Ancak ılıman hava, ilerleyen saatlerde hafif yağışlı bir havaya dönüşecek. Özellikle öğleden sonra beklenen yağışlar dikkat gerektiriyor. Dışarıda uzun süre kalmayı planlayanlar dikkat etmeli. Hava durumu değişkenlik gösteriyor. "Bugünkü hava nasıl?" sorusunun cevabı kritik hale geliyor.

Ordu'da hava, bulutlu ve yer yer kapalı. Güney ve güneydoğudan esen rüzgarlar hafif serinlik getirecek. Gün ilerledikçe sıcaklık 19 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Dışarıda zaman geçirecek olanların şemsiye bulundurmaları iyi bir fikir. Ani hava değişiklikleri doğanın sürprizlerini de getiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer bir seyir izleyecek. 21 ve 22 Kasım tarihlerinde hava bulutlu ve ara ara yağışlı geçecek. Gece gündüz sıcaklıkları arasındaki fark belirgin olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanacak. Dışarı çıkacak bireyler dikkatli olmalı. Hafta sonu planları yaparken hava tahminlerini göz önünde bulundurmalılar. Yürüyüş veya açık hava etkinlikleri düşünülüyorsa, hava koşullarına uygun giyinmekte fayda var.

Doğa ile iç içe olmak keyifli olabilir. Ancak bazı önlemleri göz ardı etmemek gerekiyor. Hava durumunun değişmesi nedeniyle uygun kıyafetler seçilmeli. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak, sağlık ve konfor için avantaj sağlar. Sıklıkla güncellenen hava durumu tahminlerini takip etmek önemlidir. Buna göre programlar yapmak, açık hava aktivitelerini keyifli hale getirebilir.

Ordu'daki hava durumu, 21 Kasım Cumartesi için önemli bir değişkenlik gösteriyor. Yağışlı günler öncesinde dikkatli olunması gereken durumlar var. Havanın keyfini çıkarırken, sağlık ve güvenlik için hazırlıklı olunmalı.