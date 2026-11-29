Ordu hava durumu için 29 Kasım Pazar gününe ait kesin, güncel tahmin bilgisi sunamıyorum. Canlı meteoroloji verilerine erişimim bulunmuyor. Bu yüzden bugünün sıcaklığını ya da yağış ihtimalini doğrulanmış tahmin gibi aktarmam doğru olmaz. Kasım sonlarında Ordu’da hava genellikle serin, bulutlu, yağışlı seyredebiliyor. Mevsim koşullarına göre gündüz sıcaklıkları 12-16 derece civarında olabilir. Gece saatlerinde sıcaklık daha düşük seyredebilir. Bu aralık bugüne ait ölçüm ya da kesin tahmin değildir.

“Bugünkü hava nasıl?” diye dışarı çıkmadan önce merak ediyorsanız, güncel yerel tahmini kontrol edin. Özellikle kıyı kesimlerinde yağış, rüzgâr ihtimali bulunabilir. Hava serin olabileceğinden kat kat giyinin. Suya dayanıklı mont ya da şemsiye alın. Uzun süre dışarıda kalacaksanız rüzgâra karşı hazırlıklı olun. Bu önlemler gününüzü daha rahat geçirmenizi sağlayabilir.

Önümüzdeki günlerin hava durumu için doğrulanmış günlük tahmin verisi bulunmuyor. Belirli günlere ait sıcaklık ya da yağış bilgisi vermek mümkün değil. Kasım sonunda Ordu’da bulutlu, aralıklı yağışlı koşullar görülebiliyor. Plan yapmadan önce tahmini yeniden kontrol etmek en güvenilir yaklaşım olacaktır.