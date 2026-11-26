Kaza, ilçedeki Çarşı Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstasyon Caddesi’nden çarşı istikametine seyir halinde olan H.B. idaresindeki otomobil, meydandaki döner kavşakta ilerleyen K.A. yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak devrilen motosiklet sürücüsü K.A. yaralandı; araçlarda maddi hasar oluştu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü K.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır