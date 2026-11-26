10 saatlik mesaisini tamamlayan kadın, aracına yürürken buz gibi bir içecek içti. Kısa süre sonra göğsünün ortasında başlayan ve iki koluna yayılan şiddetli ağrı yaşadı. Yaklaşık 20 dakika süren ağrı geçmeyince en yakın acil servise gitti.

Hastanede yapılan ilk kan testinde kalp hasarını gösteren troponin değeri normal çıktı. Ancak daha sonra yapılan testlerde bu değerin yükseldiği belirlendi. Anjiyografi sonucunda, kalbi besleyen sağ koroner arterin bir dalında yırtık tespit edildi.

AYNI AĞRIYI BUZLU YEŞİL ÇAY İÇTİKTEN SONRA YAŞADI

Kadın, ilk olaydan yaklaşık 30 saat sonra birkaç yudum buzlu yeşil çay içip merdivenleri çıktı. Merdivenlerin sonunda yeniden göğüs ağrısı ve baş dönmesi yaşadı.

Hastaneye kaldırılan kadının yapılan incelemelerinde bu kez sol koroner arterin bir dalında yırtık olduğu görüldü.

Doktorlar, kadına spontan koroner arter diseksiyonu (SCAD) tanısı koydu. Bu rahatsızlıkta kalbi besleyen damarların duvarında yırtılma meydana geliyor. Damar duvarında biriken kan, damarın iç kısmını daraltarak kalbe giden kan akışını engelleyebiliyor ve kalp krizine neden olabiliyor.

SOĞUK İÇECEKLER DAMAR YIRTILMASINI TETİKLEMİŞ OLABİLİR Mİ?

İncelemelerde kadında damar yapısını etkileyen fibromüsküler displazi (FMD) hastalığı da tespit edildi. Bu rahatsızlığın damar duvarlarını zayıflatarak yırtılma riskini artırabileceği belirtildi.

Doktorlar, soğuk içeceklerin hızlı tüketilmesinin kan basıncında ani yükselmeye yol açabileceğini değerlendirdi. Bu durumun kalbin daha güçlü kasılmasına ve koroner damarlarda geçici daralmaya neden olabileceği ifade edildi.

Vaka raporunda, bu değişikliklerin damar yırtılmasına yatkın kişilerde riski artırabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak doktorlar, soğuk içeceklerin kadındaki damar yırtıklarına doğrudan neden olduğunun kanıtlanamadığını vurguladı.