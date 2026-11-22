Bugün, 22 Kasım 2026'da Sakarya'da hava durumu mevsime uygun şekilde serin. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Şu anda havada hafif bir esinti var. Bu durum serin havanın etkisini artırıyor. Sakarya'nın doğa manzaraları içerisinde yürüyüş yapmayı planlayanlar için gün zorlu olabilir. Havanın kıyafet seçimini etkileyebilir. Gün boyunca zaman zaman parçalı bulutlar görülecek. Belirli aralıklarla güneş de çıkacak.

Hava durumu hakkında sorular olursa, genel olarak hafif bulutlu bir gün olacağını söyleyebilirim. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak yoğun hava koşulları görülebilir. Açık hava planları yapanların hazırlıklı olması faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz değişken olacak. Tahminlere göre Sakarya'da sıcaklıklar 17 ile 21 derece arasında seyredecek. Havanın serin kalmaya devam edeceği anlamı taşıyor. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri kötü hava koşulları bekleniyor. Yerel etkili yoğun yağış veya fırtına ihtimalleri var.

Şehirdeki vatandaşların bu dönemde kapalı alanlarda zaman geçirmesi önerilir. Dışarıda uygun giyinmek de önemli. Su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler tercih edilmeli. Yürüyüş planı yapanlar için bu faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dengesiz sıcaklıklara karşı dikkat edilmelidir. Kat kat giyinmek akıllıca bir seçenek olabilir.

Sonuç olarak, 22 Kasım'daki hava durumu serin ve yerel olarak değişken. Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişimlere dikkat etmek sağlığımızı korumanın en iyi yolu. Bugünkü hava için dikkatli olmak önemli. Fırtına ihtimallerine karşı tedbir almak her zaman akıllıca olacaktır.