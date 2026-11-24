24 Kasım Salı 2026 tarihi itibarıyla Sakarya'da hava durumu ilginç bir tablo sunuyor. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında seyrediyor. Hava genel olarak kapalı ve hafif yağışlı bekleniyor. Özellikle öğleden sonra gökyüzü kararıyor. Yağmur, bazı saatlerde etkisini artırabilir. Dışarıda zaman geçirecek olanların tedbirli olması gerekiyor. Eğer dışarı çıkmayı planlıyorsanız, bir şemsiye ya da su geçirmeyen bir mont almayı unutmayın.

Sakarya hava durumu dikkate alındığında, bu şartlar dışarıda keyif vermeyebilir. Havanın serin olması akşam saatlerinde dışarıda durmayı zorlaştırabilir. Bu yüzden kat kat giyinmekte fayda var. Islak zeminlerde kayma riski artabilir. Bu nedenle dikkatli adımlar atmak önem arz ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabilize bir tablo çizecek gibi görünüyor. Perşembe günü yağmurlar yerini açık havaya bırakacak. Cumartesi günü sıcaklıkların 18-21 derece civarında olması öngörülüyor. Ancak, nem oranının artması biliniyor. Bu durum, klima ya da havalandırma önlemleri gerektirebilir. Evde kalmayı tercih edenler için ferah bir ortam oluşturmak önemli. Pencerelerin sıkıca kapatılması gerekebilir. Aksi takdirde nem, iç mekanlarda rahatsızlık yaratabilir.

Sakarya'da 24 Kasım Salı günü hava durumu dikkatle geçirilmesi gereken bir gün sunuyor. Bugünkü hava şartlarını göz önünde bulundurarak plan yapmayı ihmal etmeyin. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha iyi bir seyir izlerken, önlemlerinizi almayı unutmamalısınız. Sağlığınızı korumanız açısından bu oldukça önemlidir.