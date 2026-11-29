29 Kasım 2026 Pazar günü Sakarya hava durumu için anlık, doğrulanmış tahmin verisine erişemiyorum. Bugünkü sıcaklığı veya yağış ihtimalini kesin bilgi gibi aktarmak doğru olmaz. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna net bir sıcaklık ya da gökyüzü tahminiyle yanıt veremiyorum.

Kasım sonlarında Sakarya’da hava genellikle serin, değişken olabilir. Yağışlı koşullar da görülebilir. Bu bilgiler bugüne ait kesin bir tahmin değil, mevsimsel değerlendirmedir.

Dışarı çıkmadan önce güncel yerel tahmini kontrol edin. Yağış ihtimali varsa şemsiye veya su geçirmeyen mont bulundurmanız yararlı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu için güncel tahmin olmadan belirli sıcaklıklar veya yağış aralıkları vermek güvenilir olmaz. Sakarya’da hava kısa sürede değişebilir. Plan yaparken günlük tahminleri yeniden kontrol edin. Serin havaya karşı katmanlı giyinmek fayda sağlar.