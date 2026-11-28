Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Samsun Çarşamba Havalimanı’nda eğitim uçağı iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğramıştır. Olayın ardından ARFF ve ilgili ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek gerekli tedbirleri almıştır. Uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edilmiştir. Uçak bulunduğu yerden kaldırılmış, havalimanımızdaki iniş ve kalkış trafiği sorunsuz şekilde devam etmektedir. Öğrenci pilotumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır