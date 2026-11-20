Samsun, tarihsel ve doğal güzellikleriyle bilinen bir şehir. 20 Kasım 2026 Cuma günü, burada hava durumu serin ve yağışlı olacak. Şehrin sakinleri ve ziyaretçileri için birçok fırsat sunulacak. Ancak, bu durum bazı önlemler alınmasını gerektiriyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Nem oranı yüksek. Dışarıda hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir.

Samsun, Karadeniz ikliminin etkisi altındadır. Bu nedenle yağışlar beklenebilir. Bugün, sabah saatlerinde yağışlar etkili olacak. Vatandaşlar dışarı çıkmadan önce uygun giysilerle hazırlıklı olmalı. Yağışlar zemin kayganlaşmasına neden olabilir. Yürüyüş ve bisiklet sürüşü gibi aktivitelerde dikkatli olunmalı. Şehrin genelinde rüzgarlı bir hava hakim. Bu durum dışarıda kalanların kendilerini daha soğuk hissetmesine yol açabilir.

Gelecek günlerde hava durumu değişken olabilir. Özellikle önümüzdeki hafta sıcaklıklar birkaç derece yükselebilir. Hava durumu, güneşli günlerle daha sevimli hale gelecek. Ancak zaman zaman yağışlı hava değişiklikleri de olabilir. Dışarı çıkmayı planlayanların hava tahminlerini kontrol etmesi faydalı olacaktır.

Hava koşulları ne olursa olsun, temel prensiplere dikkat etmek önemlidir. Hava kapalı veya yağmur bekleniyorsa su geçirmeyen giysiler seçin. Düşük sıcaklıklar için kat kat giyinmek akıllıca olur. Şehirdeki trafiği etkileyebilecek yağışlı anlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Evde kalmayı tercih edenler için sıcak içeceklerin hazır olması ve keyifli bir ortam yaratılması önemlidir.

Samsun’da 20 Kasım 2026 günü, kendinizi hazırlıklı hissetmek için dikkatli olmalısınız. Bugün ve önümüzdeki günlerdeki hava durumu, gündelik yaşamı ve açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Kışa hazırlık yapmak için zaman kaybetmeyin.