22 Kasım 2026 Pazar günü Samsun'da hava durumu, mevsime özgü değişkenlikler gösteriyor. Sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca bulutlar görülecek. Ancak güneşin de kendini göstermesi bekleniyor. Öğle saatlerinde hafif rüzgarlar olacak. Bu, tazelik hissi yaratacak. Akşam saatlerinde hava serinleyecek. Yerel olarak hafif yağışlar da meydana gelebilir. Samsun'un kıyı şeridi bu hava durumlarından daha fazla etkilenebilir. Dışarıda zaman geçirecekler dikkatli olmalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve bulutlu seyredecek. Önümüzdeki hafta sıcaklıkların 18-21 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu dönemde yerel yağışlar etkili olabilir. Sıcaklık mevsim normallerine göre daha düşük. Dışarı çıkarken uygun giysiler tercih etmek önemli. Yalnızca dışarıda vakit geçirenler değil, yolculuk yapanlar da hava durumunu göz önünde bulundurmalı. Plan yaparken hava koşullarını dikkate almak kritik öneme sahip.

Dışarıda vakit geçirenler, bulutlu görünüme rağmen güneş koruyucu kullanmalı. Güneş kendini gösterdiği anlarda UV ışınları etkisini sürdürüyor. Bu durumu hafife almamak önemli. Ayrıca, hava durumu ne olursa olsun, yeterli sıvı alımı büyük bir önem taşıyor. Hem sıcak havalarda hem de serin günlerde yeterli su tüketimi sağlığı korur.

Samsun hava durumu için başlıca dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Giyim kuşamda mevsimsel değişiklikler yapılmalı. Hava koşullarına uygun planlar da önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde olası olumsuz etkilere karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Hava durumunun getirebileceği farklı senaryolar göz önünde bulundurulmalıdır. Hem keyifli hem de güvenli bir dış mekan deneyimi yaşamak için hazırlığınızı yapın.