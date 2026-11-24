Samsun hava durumu, 24 Kasım Salı 2026 tarihi itibarıyla dengeli bir seyir izliyor. Hava genelde bulutlu. Ancak arada güneş ışıkları da görülebiliyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu ılıklık, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam sunuyor. Açık alandaki aktiviteler için hava şartları tatmin edici. Ancak, bulutlu havalarda beklenmedik soğukluk hissi olabilir. Bu nedenle, ince bir ceket almak iyi bir fikir.

Samsun'daki gün boyunca hafif rüzgarlar hissediliyor. Rüzgarın ortalama hızı 15 kilometre civarında. Dışarıda olduğunuzda hafif serinlik hissedebilirsiniz. Buna hazırlıklı olmanızda yarar var. Aynı zamanda, nem oranı da yüksek. Bu durum, hava durumunu zaman zaman boğucu yapabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri benzer seyirde ilerleyecek gibi görünüyor. Çarşamba günü sıcaklık biraz düşecek. 18 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Bulutluluk seviyesi artacak. Gün içerisinde kısa süreli yağışlar olası. Ancak bu yağışların yoğun olması beklenmiyor. Perşembe ve Cuma günlerinde sıcaklık 20 dereceye yükselebilir. Ama güneşli günler beklenmiyor. Kahve keyfi yapmayı düşünenler için kapalı mekanlar daha ilgi çekici olabilir.

Açık havada kalmayı planlayanların sağanak hava günlerinde dikkatli olması gerekiyor. Dışarıda plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemli. Bu, gününüzü olumsuz etkilememek için faydalı. Uzun süre dışarıda kalmayı düşünüyorsanız, şemsiye almak iyi bir tercih olabilir. Yağış geçişlerine karşı hazırlıklı olmakta yarar var.

Samsun'da 24 Kasım tarihi, kış aylarının yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. Hava yavaş yavaş soğuyor. Açık hava etkinliklerinizi iyi planlamak önem taşıyor. Hava koşullarına uygun giyinmek, zihin sağlığınız için de önemli. Bu sayede kendinizi zinde hissedebilir, keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.