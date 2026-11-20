20 Kasım Cuma 2026 tarihi itibarıyla Şanlıurfa hava durumu ılımlı. Bugünkü sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında. Hava bulutlu. Zaman zaman güneş de çıkıyor. Özellikle sabah saatlerinde serinlik hissediliyor. Öğleye doğru sıcaklık artıyor. Bu yüzden sabah dışarı çıkanların üst giysi tercih etmesi akıllıca olabilir.

Şanlıurfa'nın iklimi Akdeniz etkilerine sahiptir. Geçiş dönemine girdiği için hava durumu değişkenlik göstermektedir. Dışarı çıkmayı düşünenlerin uygun kıyafet planlaması önemlidir. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 20 derece civarına yükselebilir. Rahat giysiler tercih edilebilir.

Önümüzdeki günlerde benzer bir ılımlılık beklenmektedir. Hafta sonu sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında değişebilir. Dışarıda vakit geçirmeyi düşünenler için şemsiye veya hafif yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre yağış bekleniyor. Bu yüzden aniden gelebilecek yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Cumartesi ve pazar günleri sıcaklıklar 17 ile 20 derece arasında dalgalanabilir. Bu durum, açık hava etkinliklerini planlarken dikkat edilmesi gereken bir faktördür. Ilık giysiler konforunuzu artırır. Ayrıca, olumsuz hava koşullarından etkilenmekten kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Bugünkü hava durumu ılımlı ve bulutlu. Önümüzdeki günlerde benzer hava devam edecek. Ancak aniden gelebilecek yağışlara karşı hazırlıklı olmak çok önemlidir. Havanın tadını çıkarırken küçük önlemler alarak daha konforlu bir deneyim yaşayabilirsiniz. Hava şartlarını göz önünde bulundurarak planlarınızı şekillendirmek, keyifli bir gün geçirmenizi sağlar.