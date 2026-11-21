21 Kasım 2026 tarihi, Şanlıurfa için keyifli bir hava durumu sunmaktadır. Hava 19 ile 22 derece arasında değişecektir. Gürültülü bir rüzgar beklenmiyor. Güneş bolca görünecek. Öğleden sonra yer yer hafif yağış öngörülüyor. Bu durum, tarım arazileri için faydalı olacaktır. Tarımda yapılan ekinler için su ihtiyacı önemli bir avantaj sağlar.

Bugünkü hava güzel. Şanlıurfa halkı dışarıda vakit geçirebilir. Dışarı çıkmayı planlayanların, birkaç ince katmanla hazırlanması akıllıca olacaktır. Gündüz ılık, akşam ise hafif soğuk hissedilecektir. Bu geçişleri göz önünde bulundurmalısınız. Yanınıza hafif bir hırka veya ince bir mont almak faydalıdır. Özellikle akşam saatlerinde hava serinleyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Hafta boyunca sıcaklık 18 ila 24 derece arasında dalgalanacaktır. Çarşamba günü, yoğun bir yağış ihtimali söz konusu. Güneşin görünmediği günlerde açık hava etkinliklerinizi ertelemeyi düşünebilirsiniz. Bu, sağlığınız ve gününüz açısından önemli bir husustur.

Hava durumu bilgileri doğrultusunda, hazırlığınızı yapmanız önemlidir. Yağışlı günlerde açık hava etkinlikleriniz için alternatif planlar oluşturmalısınız. Yağmurdan etkilenmemek için şemsiye veya su geçirmeyen giysiler bulundurmak günün keyfini artırır. Hava durumu dalgalanmalarına dikkat edin. Dışarı çıkmadan önce, güncel tahminlere göz atmalısınız. Böylece doğanın tadını çıkarabilir, gününüzü planlı geçirebilirsiniz.

21 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Şanlıurfa'da hava ılımlı ve keyifli olacak. Dışarıda vakit geçirmek için güzel bir fırsat sunuyor. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu zengin bir çeşitlilik sergileyecek. Hava şartlarını göz önünde bulundurarak planlar yapmayı unutmayın.