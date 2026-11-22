22 Kasım 2026 Pazar günü, Şanlıurfa'da hava durumu göze çarpıyor. Gün boyunca pek çok insan dışarıda vakit geçirecek. Birçok aktivite planlanıyor. Hava genel olarak 20 derece civarında. Güneşli bir gün, açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak, gün içinde hafif bir yağış ihtimali mevcut. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacak.

Şanlıurfa'daki hava durumu, 22 Kasım'a özel pozitif bir görünüm sergiliyor. Ancak ani ve kısa süreli yağışlar olabilir. Hava durumu raporları, akşam saatlerinde sıcaklığın 19 - 22 derece arasında olacağını belirtiyor. Özellikle akşamları dışarıda olanların hafif bir ceket bulundurması akıllıca.

Gelecek günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Yine de sıcaklıkların mevsim normallerinde kalması öngörülüyor. Yer yer hafif yağışlar, bitki örtüsü ve tarım için olumlu. Ancak yağışlı günlerde zemin kayganlaşabilir. Bu nedenle yürüyüş yaparken veya araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir.

Şanlıurfa'da mevsim geçişleri nedeniyle hava durumu değişiklikleri normal. Hava koşullarına uygun giyinmek faydalıdır. İklim değişikliklerine karşı esnek planlar yapmak gerekir. Doğanın sunduğu güzellikleri her mevsim yaşamak önemlidir. Şanlıurfa'nın manzaralarında dışarı çıkmaktan çekinmemek gerekiyor. Bu şekilde günleri en iyi şekilde değerlendirebiliriz.