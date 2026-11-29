Şanlıurfa hava durumu için 29 Kasım 2026 Pazar gününe ait güncel ölçüm bilgilerine, tahmin verilerine erişemiyorum. Bugünkü sıcaklıkları ya da yağış ihtimalini kesin bilgi gibi aktaramam. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna net sıcaklık, gökyüzü tahminiyle yanıt vermek doğru olmaz.

Kasım sonlarında Şanlıurfa’da gündüzler genellikle serin geçer. Sabah, akşam saatleri daha soğuk olabilir. Mevsim normallerine göre dışarı çıkarken kat kat giyinmek uygun olur. Akşam saatleri için daha kalın bir üstlük bulundurabilirsiniz.

Yağış ihtimaline karşı yanınıza şemsiye almak günlük planlarınızı kolaylaştırabilir. Bu bilgi, bugüne ait doğrulanmış bir yağış tahmini değildir.

Önümüzdeki günlerin hava durumu da güncel tahmin verisi olmadan güvenilir biçimde öngörülemez. Şanlıurfa’da sıcaklık, yağış koşulları kısa sürede değişebilir. Dışarı çıkmadan önce günün yerel tahminini kontrol etmek, planlama için en sağlıklı yaklaşımdır.