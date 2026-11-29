İstanbul’da etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağışın ardından Sarıyer Sahili’nde denizden gelen atıklar kıyıya vurdu. Plastik atıkların arasında bulunan sandalye ve kova gibi evsel eşyalar dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava şartlarının etkisiyle deniz yüzeyindeki atıklar, dalgalarla birlikte Sarıyer Sahili’nde kıyıya taşındı.

Sahil şeridinde deniz yüzeyinde yoğun atık birikintileri oluştu. Bölgede çekilen görüntülerde çok sayıda plastik şişe, poşet, ambalaj ve evsel atığın yanı sıra kuru yapraklar ve bitki kalıntıları da görüldü. Atıkların arasında bulunan sandalye ve kova ise dikkat çekti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır