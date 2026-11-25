Eskişehir’de askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterde görevli 5 asker şehit oldu.

DENİZLİ'DE ŞEHİT ATEŞİ

Şehit olan askerlerden evli ve 3 çocuk babası Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan’ın acı haberi, askeri yetkililer tarafından Denizli’nin Sarayköy ilçesi Aşağı Mahalle’de yaşayan annesi Bilgi Demirhan (63) ile babası Cengiz Demirhan’a (69) verildi.

DHA

Demirhan’ın şehit haberi başta ailesi olmak üzere ilçede büyük üzüntü yarattı. Bilgi-Cengiz Demirhan çiftinin yaşadığı apartmana ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

ÜÇ AY ÖNCE ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLMUŞTU

Eskişehir’de yaşayan şehit Demirhan’ın eşi Nesrin Demirhan’ın üçüncü çocuğunu 3 ay önce dünyaya getirdiği öğrenildi.

HELİKOPTERDEN SARKARKEN VİDEO PAYLAŞMIŞ

Şehit Demirhan’ın bulunduğu helikopterin kaza kırıma uğramadan önce sosyal medya hesabında helikopterden halatla sarkıp eğitim yaparken videosunu paylaştığı öğrenildi.

İşte o görüntüler: