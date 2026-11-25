İzmir'in Karaburun ilçesindeki ormanlık alanda korkunç bir olay yaşandı. Mordoğan Mahallesi'nde 22 Kasım'da silah seslerini duyan çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kahvehane işleten ve besicilik yapan Eyüp Durnagöl ile oğlu Yusuf Durnagöl'ü ormanda kanlar içinde buldu.

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba ve oğlunun av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

3 GÖZALTI

Cinayetin aydınlatılması için Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında onlarca saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi, olay yerinden deliller ve parmak izleri toplandı.

Çalışmalar sonucunda Eyüp Durnagöl'ün eşi E.D. ile çiftin bebeğinin bakıcısı N.I.K. ve erkek arkadaşı H.K. şüpheli olarak belirlendi. 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ŞİFRELİ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin kendi aralarındaki mesajlaşmaları şifrelediği, jandarmanın siber suçlarla mücadele biriminin çalışmasıyla yazışmaların incelendiği öğrenildi.

BAKICIDAN TACİZ İDDİASI

E.D., N.I.K. ve H.K. arasında cinayet öncesinde yapılan yazışmaların da soruşturma dosyasına girdiği belirtildi.

İTİRAF GELDİ

N.I.K.'nın ilk ifadesinde, Eyüp Durnagöl'ün kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürerek cinayeti bu nedenle işlediğini, erkek arkadaşı H.K.'nın ise silahı gizlediğini söylediği belirtildi.

'MİRAS' İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Eyüp Durnagöl ile önceki evliliğinden olan oğlu Yusuf'un miras nedeniyle öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, dün akşam sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır