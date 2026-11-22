Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Kudret Atik, etkili olan yağışla birlikte taşan Avzer Deresi’nin sularına kapılan koyunundan geriye kalan kuzuyu biberonla besliyor.

Dörtyol ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağış Ocaklı Mahllesi’nde bulunan Avzer Deresi’nin taşmasına neden olmuştu. Dereden taşan sular; Papatya, Doğan ve Enes sokaklarındaki evlere ve ahırla zarar vermişti. Bölgede yaşayan Kudret ve Halil Atik çiftinin ahırı da sel nedeniyle yıkıldı ve 4 küçükbaş hayvan suya kapıldı. Kudret Atik, sel sularından kurtardığı kuzuyu biberonla beslemeye başladı.

Hayvanlarının sele kapılarak telef olduğunu anlatan Atik, anne koyundan geriye kalan kuzuyu biberonla beslediğini söyledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır