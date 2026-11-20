Edinilen bilgilere göre kaza, Batman-Siirt karayolu Kurtalan ilçe girişinde meydana geldi. Batman istikametinden Siirt yönüne seyir halinde olan Tarık P. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

KONTROLDEN ÇIKTI EVİN DUVARINA ÇARPTI

Savrulan otomobil, önce evin duvarına ve elektrik direğine çarptı ardından bahçe duvarını aşarak binanın alt katına girdi. Kazada sürücü Tarık P. ağır yaralanırken, otomobil ve binada hasar oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak teda

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır