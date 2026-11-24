Olay, saat 22.00 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Bakkal Sokak üzerinde bulunan kahvenin önünde meydana geldi. Kahvenin önünde oturan Z.D., bu sırada olay yerine gelen H.A.’nın silahlı saldırısına uğradı.

SALDIRI ŞÜPHELİSİNE MEYDAN DAYAĞI

Saldırganın tabanca ile açtığı ateş sonucu husumetlisi Z.D. bacağından, kıraathane içinde bulunan T.T. ise topuğuna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar, kanlar içinde yere yığılırken, kaçmaya çalışan H.A., çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanıp, darbedildi.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan Z.D. ve T.T. ile vatandaşların yakalayıp darbettiği saldırgan Z.D., Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Saldırgan Z.D.'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır