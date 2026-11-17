Son dakika: Sözcü TV'ye sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Mahkeme kararıyla binada polis ekipleri binada arama yaparken çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Gözaltı kararı verilen isimlerin Funda Sıdalı, Mustafa Asım Akgül, İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli olduğu öğrenildi.
TMSF tarafından kayyum atandığı belirtildi.
Sözcü Medya Grubu Avukatı Ersan Barkın, kayyum kararının Sözcü.com.tr’yi de kapsadığını açıkladı.
Barkın, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yargıtay’ın daha önce bozduğu ve hukuka aykırılık tespit etmediği, suç olmadığını onadığı bir dosyaya istinaden Sözcü Grubu’nda arama yapılıyor. Kayyum kararı şu an için Sözcü TV ve sozcu.com.tr’yi kapsıyor.” ifadesini kullandı.
Sözcü Tv'de sabah programı sunan gazeteci İsmail Küçükkaya da kanal önünden sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda "7 Kasım 2026 Salı. ‘Günaydın Türkiyem’ diyemiyorum. Sözcü TV’ye kayyum atandı. Her zamanki gibi erkenden kanalıma gittim. İçeri alınmadım. ‘Yayınınız yok’ denildi. Üzüntülüyüm. Çok üzgünüm. Ülkem için kaygılıyım." ifadelerini kullandı.