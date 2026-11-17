Son dakika: Sözcü TV'ye sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Mahkeme kararıyla binada polis ekipleri binada arama yaparken çevrede güvenlik önlemleri alındı.

4 İSME GÖZALTI

Gözaltı kararı verilen isimlerin Funda Sıdalı, Mustafa Asım Akgül, İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli olduğu öğrenildi.

SÖZCÜ TV'YE KAYYUM

TMSF tarafından kayyum atandığı belirtildi.

KAYYUM KARARI SÖZCÜ'NÜN İNTERNET SİTESİNİ DE KAPSIYOR

Sözcü Medya Grubu Avukatı Ersan Barkın, kayyum kararının Sözcü.com.tr’yi de kapsadığını açıkladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Özgür Özel’den Sözcü TV operasyonuna sert tepki

SÖZCÜ’NÜN AVUKATI BARKIN’DAN İLK AÇIKLAMA

Barkın, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yargıtay’ın daha önce bozduğu ve hukuka aykırılık tespit etmediği, suç olmadığını onadığı bir dosyaya istinaden Sözcü Grubu’nda arama yapılıyor. Kayyum kararı şu an için Sözcü TV ve sozcu.com.tr’yi kapsıyor.” ifadesini kullandı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA: "İÇERİ ALINMADIM"

Sözcü Tv'de sabah programı sunan gazeteci İsmail Küçükkaya da kanal önünden sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda "7 Kasım 2026 Salı. ‘Günaydın Türkiyem’ diyemiyorum. Sözcü TV’ye kayyum atandı. Her zamanki gibi erkenden kanalıma gittim. İçeri alınmadım. ‘Yayınınız yok’ denildi. Üzüntülüyüm. Çok üzgünüm. Ülkem için kaygılıyım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır