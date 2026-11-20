Fattum El M.’nin telefonuna gelen kimlik fotoğrafında kendi bilgileri, başka birinin yüzü vardı. Telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişi, bu kimlikle telefon hatları açıldığını öne sürdü. Ardından evdeki altınların ve su faturasının fotoğrafını istedi.

Olay, 28 Temmuz günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fattum El M.’yi telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Şüpheli, Fattum El M.’ye cep telefonundan bir kimlik fotoğrafı göndererek, kimlik bilgilerinin kendisine ait olduğunu ancak fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını söyledi. Ardından bu kimlikle hatlar çıkarıldığını ve dolandırıcılık olaylarına karışıldığını öne sürdü.

"ALTINLARIN FOTOĞRAFINI GÖNDER" DEDİ

Şüpheli, operasyon kapsamında evde bulunan değerli eşyaların ve altınların fotoğraflarının yanı sıra su faturasının da fotoğrafını istedi. Söylenenlere inanan Fattum El M., istenen fotoğrafları şüpheliye gönderdi. Şüphelilerin, su faturası üzerinden kadının ev adresine ulaştığı belirlendi. Bir süre sonra telefondaki sahte polis, operasyon kapsamında altınlara el konulacağını ve gelecek kişiye teslim edilmesi gerektiğini, operasyonun ardından altınların kendisine geri verileceğini söyledi.

KILIK DEĞİŞTİREREK ALTINLARI ALMAYA GELDİ

Bunun üzerine şüphelilerden Tuğba G. (32), Fattum El M.’nin evine giderek altınları teslim aldı. Mağdurdan 6 bilezik, 2 yüzük, küpe ve bin 800 doları alan şüpheli, ardından olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Fattum El M., polise başvurdu.

Yaklaşık 2 milyon TL’lik vurgunun ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

BİNLERCE SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Dolandırıcılık ekipleri, şüphelileri yakalamak için 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Ekipler bu süreçte binlerce saatlik KGYS ve güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek şüphelilerin izini sürdü.

Çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen Tuğba G. (32), İsmail B. (3), Ali Ş. (29) ile dolandırıcılık olayında kullanılan hattın sahibi E.C. (32) tespit edildi.

Ekipler, olay günü Tuğba G.’nin yakalanmamak için birkaç kez kıyafet değiştirdiğini ve farklı kılıklara girerek hareket ettiğini de belirledi.

ADANA MERKEZLİ 3 İLDE OPERASYON

Tespitlerin ardından Adana merkezli Gaziantep ve Kilis’te operasyon düzenlendi. Operasyonda Tuğba G. Kilis’te, diğer şüpheliler ise Gaziantep’te yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki sorgularında Tuğba G., İsmail B. ve Ali Ş., olayın azmettiricilerinin Mustafa T. (36) ve İbrahim G. (28) olduğunu öne sürdü. Şüpheliler, aldıkları altınları bu kişilere teslim ettiklerini de itiraf etti.

Yapılan araştırmada Mustafa T.’nin başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlenirken, İbrahim G.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuğba G., İsmail B. ve Ali Ş. tutuklanırken, olayda kullanılan hattın sahibi E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır