Gün içinde sık sık sıkıldığını hisseden ve akşamları telefon ekranında uzun süre vakit geçiren kişiler için dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Kanada'daki Waterloo Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, kronik sıkılma eğilimi ile uyku kalitesi arasında bağlantı bulunduğunu gösterdi. Bulgulara göre, sıkılmaya daha yatkın kişilerde uyku kalitesi daha düşük olabiliyor. Gece saatlerinde akıllı telefon ve internet kullanımının ise bu ilişkiyi güçlendiren etkenlerden biri olabileceği değerlendiriliyor.

565 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Araştırmada toplam 565 Kanadalı üniversite öğrencisinin katıldığı iki ayrı deney gerçekleştirildi. Katılımcıların sıkılmaya yatkınlık düzeyleri, uyku kaliteleri, yatmadan önceki alışkanlıkları ve uyku düzenleri değerlendirildi. Araştırmacılar ayrıca öz denetim ve genel ruh sağlığı gibi faktörleri de hesaba kattı.

Sonuçlar, sıkılmaya daha yatkın kişilerin uyku kalitesinin daha düşük olduğunu ortaya koydu. Ancak araştırmacılar, sıkılma eğilimi ile yatma saatini erteleme davranışı arasında doğrudan bir bağlantı tespit etmedi. Bu bulgu, sorunun yalnızca kişinin yatağa gitmeyi geciktirmesiyle açıklanamayacağını gösterdi.

GECE TELEFON KULLANIMI DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmada öne çıkan noktalardan biri de akıllı telefon ve internet kullanımı oldu. Bilim insanlarına göre sıkılmaya yatkın kişiler, özellikle günün sonunda yaşadıkları boşluk hissini gidermek için telefonlarına ve internete daha fazla yönelebiliyor.

Sosyal medyada gezinmek, internette uzun süre vakit geçirmek veya farklı dijital içeriklerle oyalanmak kısa süreli bir rahatlama sağlayabiliyor. Ancak bu alışkanlıklar uykuya geçişi ve uyku düzenini olumsuz etkileyebiliyor.

Araştırmacılar, kronik sıkılma eğilimi bulunan kişilerin uyku düzenini korumakta daha fazla zorlanabileceğini belirtiyor. Gün sonunda ortaya çıkan yorgunluk da uyku öncesi rutinleri başlatmayı güçleştirerek telefon kullanımının devam etmesine zemin hazırlayabiliyor.

SIKILMA VE UYKUSUZLUK BİRBİRİNİ BESLEYEN BİR DÖNGÜYE DÖNÜŞEBİLİR

Çalışmada dikkat çekilen bir diğer nokta, sıkılma eğilimi ile uyku sorunlarının birbirini besleyebilecek bir döngü oluşturması. Sıkılmaya yatkın kişiler gece saatlerinde dijital cihazlara daha fazla yönelebilirken, yetersiz veya kalitesiz uyku ertesi gün yorgunluğa neden olabiliyor.

Bu yorgunluk, kişinin günlük işlerini başlatmasını ve kendisini anlamlı etkinliklere yönlendirmesini zorlaştırabiliyor. Böylece sıkılma hissi yeniden ortaya çıkabiliyor.

Araştırmanın başyazarı ve Waterloo Üniversitesi psikoloji profesörü James Danckert, sıkılmanın çoğu kişi için harekete geçme çağrısı olabileceğini ancak kronik sıkılma yaşayanların bu duyguyla baş etmekte zorlanabildiğini belirtiyor. Danckert, bu durumun depresyon ve kaygı belirtilerinden sorunlu akıllı telefon kullanımına kadar farklı olumsuz sonuçlarla ilişkili olabileceğine dikkat çekiyor.

UYKU RUTİNİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Araştırmacılar, sıkılmaya yatkın kişilerin uyku alışkanlıklarına ve gece rutinlerine özellikle dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Düzenli yatış ve uyanış saatleri oluşturmak, uyku öncesinde ekran kullanımını azaltmak ve dinlendirici alışkanlıklara zaman ayırmak uyku düzenini destekleyebilecek adımlar arasında gösteriliyor.

Sleep Regulation as a Function of Boredom Proneness başlıklı çalışma, Personality and Individual Differences dergisinde yayımlanmak üzere çevrim içi olarak paylaşıldı. Bulgular 565 üniversite öğrencisinden elde edildiği için sonuçların farklı yaş gruplarına ve toplumların tamamına doğrudan genellenemeyeceği belirtiliyor.