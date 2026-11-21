Olay, saat 02.00 sıralarında kırsal Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Serkan Bayraktar ile oğlu Süleyman Bayraktar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Serkan Bayraktar, evdeki tüfekle oğluna ateş etti. Süleyman Bayraktar vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Süleyman Bayraktar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bayraktar’ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Baba Serkan Bayraktar, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır