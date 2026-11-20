Tekirdağ'da hava durumu bugün oldukça değişken. Güne bulutlu ve hafif rüzgarlı bir başlangıç yapıldı. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gün içinde zaman zaman güneş açabilir. Ancak, bulutlu havaya dönüşebilir. Özellikle akşam saatlerinde sıcaklığın düşmesi bekleniyor. Spor yapmayı planlayanlar, kalın giysiler almalı. Hava birden soğuyabiliyor.

Hava durumu, belirli saat dilimlerine göre de değişiyor. Öğle saatlerinde sıcaklık biraz daha yüksek hissedilecek. Akşam saatlerinde ise ciddi bir sıcaklık düşüşü yaşanacak. Dışarıda vakit geçirenler, akşam için hazırlık yapmalı. Yanlarına mont veya kalın atkı alırlarsa, üşümekten kurtulabilirler.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da bazı değişiklikler olacak. Cumartesi günü hava daha da bulutlu olacak. Sıcaklık 18-20 derece civarına yükselecek. Pazar gününden itibaren sıcaklıklarda artış bekleniyor. 21 ile 23 derece arası sıcaklıklar ölçülecek. Ancak, bulutlu günlerin yaşanması olası. Plan yapacaklar, hava durumunu takip etmelidir.

Bu tür hava koşullarında sağlık önlemleri almak önemli. Vücut ısısını dengede tutmak için doğru giyinmek gerekir. Hava durumuna göre katmanlı giysiler tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerinde kapalı alanlarda bulunmak faydalıdır. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek, hangi aktivitenin daha uygun olduğunu anlamaya yardımcı olur.

Tekirdağ'da 20 Kasım Cuma 2026 itibarıyla hava durumu dinamik bir seyir izliyor. Önümüzdeki günlerde bu değişikliklerin sıkça yaşanacağı gözlemleniyor. Hazırlığınızı buna göre ayarlamalısınız. Böylece hem keyif alır hem de sağlığınızı korursunuz.